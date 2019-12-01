В сети появились высококачественные изображения нового доступного флагмана Xiaomi с 5G

Лицевая панель не особо удивляет — все как мы и ожидали. Куда интереснее выглядит исполнение задней части Redmi K30 — смартфон одновременно напоминает и Redmi Note 8 Pro, и недавний флагман Huawei в лице Mate 30 Pro. О последнем устройстве в первую очередь напоминает необычное углубление в форме круга вокруг блока с основной камерой смартфона. Выглядит это интересно, ничего подобного другие производители еще не представляли. Также у компании явно получился интересный градиент задней крышки, который как и круглое углубление напоминает о фотофлагмане от другого китайского производителя.