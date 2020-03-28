Телефоны
Сегодня 11:23
В сети появились "живые" фото нового iPhone без "челки"
Речь об iPhone 12
Напомним, что ранее источники публиковали рендеры грядущего iPhone 12, однако до настоящих фотографий дело не доходило. И вот сейчас в сети появились первые "живые" фото нового iPhone без "челки".
Согласно фотографиям новинка получит экран, обрамленный узкими рамки без “челки” с едва заметным вырезом для селфи-камеры. Что касается основной камеры, то она, согласно утечке, выполнена в квадратном блоке с четырьмя датчиками.
На сегодняшний день многие фанаты компании обеспокоены тем, что Apple может не успеть реализовать новый смартфон iPhone 12 к сентябрю, как это происходит ежегодно, в связи с актуальной эпидемиологической ситуацией. Однако по данным источника, поставщики iPhone сообщили, что Apple не просила их отложить заказы на несколько месяцев, что подразумевает то, что компания работает в штатном режиме.