В сети появились "живые" фото первого "неубиваемого" смартфона Xiaomi
Судя по фото, аппарат будет внешне очень похож на игровую линейку компании Black Shark. Но в отличие от нее, “неубиваемый” смартфон получит красную окраску, а не зеленую. В остальном об устройстве не так уж и много известно: судя по имеющимся данным, называться аппарат будет Comet, основой для него послужит процессор Snapdragon 710, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. В качестве экрана выступит IPS-дисплей, а значит сканер отпечатка пальцев расположится на задней панели смартфона.
Также слухи гласят, что емкость аккумулятора девайса составит всего лишь 2 900 мАч, что для 2020 года достаточно мало, а основная камера будет иметь 12 и 2 Мп модули. Зато куда интереснее обстоят дела с защищенностью девайса — судя по всему, смартфон будет первым аппаратом компании, который защитят по стандарту IP68! К сожалению, никакой информации о дате анонса и цене новинки в сети пока не появлялось.