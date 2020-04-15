В сети появились "живые" фото первого "неубиваемого" смартфона Xiaomi

Судя по фото, аппарат будет внешне очень похож на игровую линейку компании Black Shark. Но в отличие от нее, “неубиваемый” смартфон получит красную окраску, а не зеленую. В остальном об устройстве не так уж и много известно: судя по имеющимся данным, называться аппарат будет Comet, основой для него послужит процессор Snapdragon 710, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. В качестве экрана выступит IPS-дисплей, а значит сканер отпечатка пальцев расположится на задней панели смартфона.