В сети появились "живые" фото сверхожидаемого Redmi Note 9

Так, если верить онлайн-порталу, то перед нами предстало первое “живое” фото новинки, которое может рассказать нам о том, как именно будет выглядеть передняя панель смартфона. А выглядеть она будет… сомнительно. По крайней мере судя по комментариям в сети, не так уж и много фанатов у решения, в рамках которого фронтальная камера смартфона прячется в вырезе в дисплее. С другой стороны, подобный дизайн сближает смартфон с достаточно премиальным Samsung Galaxy Note 10.