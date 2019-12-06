В сети появились "живые" фото внешнего вида флагманского Redmi K30 4G

Кроме того, источник также раскрыл и технические особенности грядущего флагмана. Сообщается, что смартфон будет иметь 6,67- дюймовым экраном, до 12 ГБ оперативной, а также до 256 ГБ внутренней памяти. Аккумулятор устройства будет иметь емкость, равную 4400 мАч. Что касается фотовозможностей Redmi K30 4G, то основной датчик будет равен 64 Мп, тогда как селфи-камера рассчитана на 20 Мп.