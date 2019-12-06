Телефоны
Сегодня 15:09
В сети появились "живые" фото внешнего вида флагманского Redmi K30 4G
Довольно симпатичный смартфон
Буквально сегодня были опубликованы подтвержденные фотографии внешнего вида грядущего Redmi K30 4G. Утечка произошла на сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA.
Поскольку фотографии были опубликованы китайским регулятором, в их достоверности можно не сомневаться. Так, задняя панель устройства имеет градиентный дизайн, а также четырехмодульную камеру, расположенную в центре верхней части смартфона.
Кроме того, источник также раскрыл и технические особенности грядущего флагмана. Сообщается, что смартфон будет иметь 6,67- дюймовым экраном, до 12 ГБ оперативной, а также до 256 ГБ внутренней памяти. Аккумулятор устройства будет иметь емкость, равную 4400 мАч. Что касается фотовозможностей Redmi K30 4G, то основной датчик будет равен 64 Мп, тогда как селфи-камера рассчитана на 20 Мп.