В сети появилось детализированное фото нового недорого смартфона Xiaomi Redmi 9

Важно отметить, что до этого интернет-инсайдеры уже публиковали рендеры, сделанные на основе имеющихся у них “живых” фото новинки, но именно то, что опубликовал Xiaomishka можно считать самым главным сливом — именно его изображение впервые демонстрирует, как будет выглядеть Redmi 9 на примере самого устройства, а не дизайнерских поделок на тему.