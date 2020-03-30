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В сети появилось детализированное фото нового недорого смартфона Xiaomi Redmi 9

Своим внешним видом новинка очень сильно напоминает Redmi K30
Буквально недавно Xiaomi анонсировала новые смартфоны в линейке Redmi Note: Redmi Note 9 Pro и Note 9 Pro Max. Оба устройства получились достаточно спорными, в результате чего популярностью может начать пользоваться новое, еще не анонсированное устройство компании — Redmi 9. К слову, детализированные фото именно этого недорогого смартфона от китайского производителя буквально сегодня появились в сети.

Важно отметить, что до этого интернет-инсайдеры уже публиковали рендеры, сделанные на основе имеющихся у них “живых” фото новинки, но именно то, что опубликовал Xiaomishka можно считать самым главным сливом — именно его изображение впервые демонстрирует, как будет выглядеть Redmi 9 на примере самого устройства, а не дизайнерских поделок на тему.

Напомним, что судя по последним данным, Redmi 9 будет построен на базе процессора MediaTek Helio G80, иметь квадрокамеру на 13, 8, 5 и 2 Мп. Сканер отпечатка пальцев будет расположен на задней стороне смартфона, прямо под основным блоком камер. Цена новинки остается неизвестной, но, вероятнее всего, ждать данную информацию осталось не долго, так как анонс Redmi 9 должен состояться в самое ближайшее время.