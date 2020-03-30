В сети появилось детализированное фото нового недорого смартфона Xiaomi Redmi 9
Важно отметить, что до этого интернет-инсайдеры уже публиковали рендеры, сделанные на основе имеющихся у них “живых” фото новинки, но именно то, что опубликовал Xiaomishka можно считать самым главным сливом — именно его изображение впервые демонстрирует, как будет выглядеть Redmi 9 на примере самого устройства, а не дизайнерских поделок на тему.
Напомним, что судя по последним данным, Redmi 9 будет построен на базе процессора MediaTek Helio G80, иметь квадрокамеру на 13, 8, 5 и 2 Мп. Сканер отпечатка пальцев будет расположен на задней стороне смартфона, прямо под основным блоком камер. Цена новинки остается неизвестной, но, вероятнее всего, ждать данную информацию осталось не долго, так как анонс Redmi 9 должен состояться в самое ближайшее время.