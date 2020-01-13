В сети появилось фото коммерческой версии гибкой раскладушки Motorola RAZR 2019

Долгое время Motorola RAZR 2019, первый по-настоящему удачный гибкий смартфон в форм-факторе раскладушки, ходил лишь в виде прототипа. То есть, да его показывали журналистам, даже давали потрогать смартфон, но как ни крути, в руки обычным пользователям устройство не попадало. Сейчас же в сети появились фото смартфона, на которых видно, как будет выглядеть итоговый вариант, а также коробка, в котором новинка будет продаваться.