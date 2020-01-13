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В сети появилось фото коммерческой версии гибкой раскладушки Motorola RAZR 2019
Особенно интересной оказалась коробка смартфона
Долгое время Motorola RAZR 2019, первый по-настоящему удачный гибкий смартфон в форм-факторе раскладушки, ходил лишь в виде прототипа. То есть, да его показывали журналистам, даже давали потрогать смартфон, но как ни крути, в руки обычным пользователям устройство не попадало. Сейчас же в сети появились фото смартфона, на которых видно, как будет выглядеть итоговый вариант, а также коробка, в котором новинка будет продаваться.
При этом источником публикации стал не очередной инсайдер, а сам глава мобильного бизнеса Lenovo в Китае — именно он опубликовал на свой личной странице в китайской в социальной сети Weibo пост, в рамках которого продемонстрировал множество фотографий готовящейся к выпуску раскладушки Motorola RAZR 2019 с гибким экраном.
Напомним, что выход смартфона был официально перенесен — с конца 2019 года на второй квартал 2020 года. По словам исполнительного вице-президента Lenovo Group и президента подразделения Lenovo в Китае, связано это с тем, что устройство требовало определенных доработок. При этом он же добавил, что релизная версия смартфона, в отличие от прототипа, получит поддержку мобильных сетей пятого поколения 5G.