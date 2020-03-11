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В сети появилось фото комплекта поставки недорогого камерофона Redmi Note 9 Pro
А также вариант смартфона в красном цвете
На популярном интернет-ресурсе Slashleaks была опубликована свежая утечка, благодаря которой мы можем представить, как будет выглядеть комплект поставки недорогого камерофона Redmi Note 9 Pro.
Также данное фото показывает, как именно будет выглядеть красная версия новинки. Помимо этого, видно, что смартфон будет поставляться с зарядным блоком и кабелем — никакого бесплатного чехла, по всей видимости, в новинке не будет.
Напомним, что судя по имеющимся данным, Redmi Note 9 Pro будет работать на базе процессора Snapdragon 720G, иметь дисплей с разрешением FullHD+ и вырез на лицевой поверхности, в который будет “внедрен” модуль фронтальной камеры. Блок основной же камеры будет очень похож на тот, что мы могли ранее видеть на Huawei Mate 20, iPhone 11 и Google Pixel 4. Емкость аккумулятора новинки составит 5 020 мАч, а презентация с анонсом Redmi Note 9 Pro ожидается уже завтра, 12 марта.