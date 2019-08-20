В сети появилось фото первого смартфона с новым типом дисплея

Судя по всему, в новом Vivo Nex 3 компания и вправду планирует использовать новейший тип дисплеев, который носит название “водопад” из-за своего скругления почти что на 90 градусов. Кроме того, в смартфоне планируется использовать фронтальную камеру, расположенную прямо под дисплеем. Согласно более ранним утечкам, инженерам Vivo удалось решить проблему, связанную с не очень качественным изображением при подобном расположении фронтальной камерой.