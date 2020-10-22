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В сети появилось фото со съемок презентации нового флагманского смартфона Xiaomi Redmi
“Слив” бэкстейджа онлайн-мероприятия — это что-то новое
Последние утечки гласят, что совсем скоро, 27 октября 2020 года, состоится презентация нового смартфона от Redmi. И вот, накануне мероприятия, в сети появилось фото со съемок этой самой презентации, причем опубликовал ее не абы кто, а сам глава бренда.
На фотографии можно заметить силуэт, который сидит на фоне экрана с огромной надписью Redmi, передает Gizmochina. Также на опубликованном изображении явно прослеживается подвижный кран, к которому прикреплена камера — с ее помощью, по всей видимости, и происходит съемка грядущего мероприятия.
Отметим, что популярный интернет-инсайдер Digital Chat Station уже успел высказаться касательно устройства, которое нам покажут на днях. По его словам, это будет Redmi K30S — новый флагман Redmi, который будет работать на базе процессора Snapdragon 865, при этом стоить он будет дешевле Redmi K30 Ultra, основанного на Dimensity 1000+. Таким образом, новинка может стоит дешевле 300 долларов или 23 тыс рублей, во что, если честно, очень слабо верится.