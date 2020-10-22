В сети появилось фото со съемок презентации нового флагманского смартфона Xiaomi Redmi

Отметим, что популярный интернет-инсайдер Digital Chat Station уже успел высказаться касательно устройства, которое нам покажут на днях. По его словам, это будет Redmi K30S — новый флагман Redmi, который будет работать на базе процессора Snapdragon 865, при этом стоить он будет дешевле Redmi K30 Ultra, основанного на Dimensity 1000+. Таким образом, новинка может стоит дешевле 300 долларов или 23 тыс рублей, во что, если честно, очень слабо верится.