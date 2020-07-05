В сети появилось фотосравнение потенциального iPhone 12 с предыдущими поколениями смартфона

Так, согласно опубликованным снимкам, 5,4-дюймовый iPhone 12 может получить более угловатый дизайн. Также источники отметили, что грядущее устройства может быть на 6 мм шире чем iPhone SE, а также на 3 мм уже iPhone 7. В то же время, новинка может быть всего на 1 мм толще iPhone SE.