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В сети появилось фотосравнение потенциального iPhone 12 с предыдущими поколениями смартфона
В частности, его сравнили с iPhone SE и iPhone 7
Ожидается, что официальный анонс iPhone 12 состоится уже осенью, однако вероятная внешность грядущей новинки уже была раскрыта инсайдерами. Более того, сейчас в сети появилось фотосравнение потенциального iPhone 12 с предыдущими поколениями смартфона.
“Живые” фотографии, на которых сравниваются iPhone SE, iPhone 7 и iPhone 12, были обнаружены на просторах ресурса MacRumors. Стоит отметить, что в публикации фигурирует не настоящий iPhone 12, а лишь его макет, который обычно используют для производства чехлов и прочих аксессуаров для устройств.
Так, согласно опубликованным снимкам, 5,4-дюймовый iPhone 12 может получить более угловатый дизайн. Также источники отметили, что грядущее устройства может быть на 6 мм шире чем iPhone SE, а также на 3 мм уже iPhone 7. В то же время, новинка может быть всего на 1 мм толще iPhone SE.