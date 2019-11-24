В сети появилось изображение доступного флагмана Samsung Galaxy S11e
Если верить утекшим рендерам новинки, то Samsung не планирует сильно менять концепцию своей линейки Galaxy S, в рамках которой даже Galaxy S11e будет максимально схож внешне с Samsung Galaxy S11. Таким образом можно рассчитывать на то, что “младший” флагман получит точно такой же замечательный изогнутый дисплей, как и недавний Galaxy Note 10.
Также новинка получит схожую по дизайну со “старшей” версией основную камеру. Еще одной интересной особенностью Galaxy S11e должен стать сканер отпечатка пальцев, который переместится с боковой кнопки включения под дисплей. К сожалению, касательно цены никакой информации нет, также как нет и информации о том, какое точно железо будет установлено в новинке. Но учитывая, что анонс линейки состоится уже в феврале 2020 года, в ближайшее время в сети обязательно появятся утечки, раскрывающие нам всю эту информацию.