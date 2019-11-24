В сети появилось изображение доступного флагмана Samsung Galaxy S11e

Также новинка получит схожую по дизайну со “старшей” версией основную камеру. Еще одной интересной особенностью Galaxy S11e должен стать сканер отпечатка пальцев, который переместится с боковой кнопки включения под дисплей. К сожалению, касательно цены никакой информации нет, также как нет и информации о том, какое точно железо будет установлено в новинке. Но учитывая, что анонс линейки состоится уже в феврале 2020 года, в ближайшее время в сети обязательно появятся утечки, раскрывающие нам всю эту информацию.