В сети появилось изображение максимальной версии флагманского Xiaomi Mi 10 Explorer Edition

Напомним, что отличительной чертой версии Explorer Edition всегда являлось самое мощное железо и прозрачная задняя крышка, якобы показывающая, как смартфон выглядит изнутри. Первым подобным устройством от Xiaomi был Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, не нарушил китайский производитель традицию и в прошлом году, выпустив Mi 9 с точно такой же особенностью и названием. И вот, судя по последней утечке, в этом году нас также ожидает появление Explorer Edition-версии грядущего Xiaomi Mi 10. К тому же, благодаря утекшему постеру, мы можем с уверенностью рассуждать о внешнем виде и обычной версии смартфона.