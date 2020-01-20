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Сегодня 12:03

В сети появилось изображение максимальной версии флагманского Xiaomi Mi 10 Explorer Edition

Выглядит очень стильно и футуристично
Xiaomi Mi 10 — один из самых ожидаемых смартфонов ближайшего времени. Шутка ли — это ведь тот самый флагман, который китайский техногигант представит в свой юбилейный год, так сказать на десятилетие! Еще интереснее на этом фоне выглядят какие-либо новости, касающиеся максимальной версии устройства под названием Explorer Edition. А ведь именно его изображения попали в сеть буквально накануне.

Напомним, что отличительной чертой версии Explorer Edition всегда являлось самое мощное железо и прозрачная задняя крышка, якобы показывающая, как смартфон выглядит изнутри. Первым подобным устройством от Xiaomi был Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, не нарушил китайский производитель традицию и в прошлом году, выпустив Mi 9 с точно такой же особенностью и названием. И вот, судя по последней утечке, в этом году нас также ожидает появление Explorer Edition-версии грядущего Xiaomi Mi 10. К тому же, благодаря утекшему постеру, мы можем с уверенностью рассуждать о внешнем виде и обычной версии смартфона.

К слову, Xiaomi Mi 10 должен быть анонсирован уже в самое ближайшее время — в первой половине февраля, вместе с Samsung Galaxy S20. По словам главы компании, в продажу устройство поступит не позже начала марта текущего года.