В сети появилось изображение нового механизма сгиба складного Samsung Galaxy Fold 2
На этот раз в сети появилось качественное изображение второго поколения складного смартфона Samsung — Samsung Galaxy Fold 2. Самым интересным в утечке можно назвать механизм, благодаря которому устройство будет складываться немного иначе, чем прежде. Теперь Galaxy Fold будет делать это не по горизонтальной, а по вертикальной оси. Также отличительной особенностью нового устройства можно назвать наличие поддержки фирменного стилуса S Pen — ранее он поддерживался лишь смартфонами линейки Galaxy Note.
Напомним, что свежие данные говорят о том, что Galaxy Fold 2 будет построен на базе процессора Snapdragon 865, иметь 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ памяти постоянной. Также ожидается появление 108 Мп камерой, благодаря чему новый складной смартфон Samsung сможет побороться за звание камерофона с прочими конкурентами на рынке. Что же касательно даты анонса устройства, то ожидать его стоит не ранее второго квартала текущего года.