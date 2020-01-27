В сети появилось изображение нового механизма сгиба складного Samsung Galaxy Fold 2

На этот раз в сети появилось качественное изображение второго поколения складного смартфона Samsung — Samsung Galaxy Fold 2. Самым интересным в утечке можно назвать механизм, благодаря которому устройство будет складываться немного иначе, чем прежде. Теперь Galaxy Fold будет делать это не по горизонтальной, а по вертикальной оси. Также отличительной особенностью нового устройства можно назвать наличие поддержки фирменного стилуса S Pen — ранее он поддерживался лишь смартфонами линейки Galaxy Note.