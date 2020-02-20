В сети появилось изображение нового недорогого флагмана Xiaomi с выдвижной фронтальной камерой

Так, судя по всему, Redmi K30 Pro 5G будет очень сильно схож с обычным Redmi K30, за исключением того, что вместо выреза в дисплее, смартфон оснастят фронтальной камерой прячущейся в корпусе устройства. С одной стороны, выглядит все это очень интересно — по крайней мере многие пользователи ждали, что именно так будет выглядеть оригинальный K30. Но с другой, рейтинг поста с данным рендером на Slashleaks и в целом, слишком явная схожесть с обыкновенной версией Redmi K30, наталкивают на мысль, что все это не более, чем фейк. По крайней мере сама компания вряд ли имеет отношение к данному изображению.