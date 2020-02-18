В сети появилось изображение нового складного Samsung Galaxy Fold 2 с фронтальной камерой под экраном
Устройство получит доработанную внешнюю часть: фронтальная камера будет располагаться в аккуратном вырезе в форме капли, а AMOLED-дисплей увеличится в диагонали с 4.6 до 6.4 дюймов. Что касательно основной камеры смартфона, то она будет схожа с той, что уже установлена в Galaxy S20+ — смартфон оснастят квадромодулем на 64, 12 и 12 Мп, а также ToF-сенсором для съемки портретов.
Еще из нововведений в устройстве ожидается увеличенная до 120 Гц частота обновления экрана, а также прорывная фронтальная камера, которая будет спрятана не в углу дисплея, а прямо под ним — таким образом компания намерена не отнимать у устройства полезную площадь основной части дисплея. Работать устройство будет на базе флагманского процессора Snapdragon 865, а анонс новинки ожидается уже в июне текущего года.