В сети появилось изображение нового складного Samsung Galaxy Fold 2 с фронтальной камерой под экраном

Устройство получит доработанную внешнюю часть: фронтальная камера будет располагаться в аккуратном вырезе в форме капли, а AMOLED-дисплей увеличится в диагонали с 4.6 до 6.4 дюймов. Что касательно основной камеры смартфона, то она будет схожа с той, что уже установлена в Galaxy S20+ — смартфон оснастят квадромодулем на 64, 12 и 12 Мп, а также ToF-сенсором для съемки портретов.