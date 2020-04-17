В сети появилось изображение с наиболее вероятным внешним видом грядущего iPhone 12 Pro Max

Источником утечки на этот раз стал популярный интернет-инсайдер и по совместительству главный редактор известного ресурса XDA Developers Макс Вайнбах. По его словам, ему удалось получить в свои руки чертежи 6,7-дюймового iPhone 12 Pro Max, а также профессиональные рендеры, основанные на данных чертежах. При этом он все же отметил, что чертежи не финальные и вполне вероятно, компания в самый последний момент может внести корректировки во внешний вид устройства.