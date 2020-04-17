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В сети появилось изображение с наиболее вероятным внешним видом грядущего iPhone 12 Pro Max
К слову, такой внешний вид смартфон явно устроит огромное количество фанатов бренда
Чем дольше длится коронавирусная пандемия, тем больше возникает сомнений, а успеет ли Apple представить и выпустить долгожданный iPhone 12 в срок? Как бы то ни было, даже в условиях мировой эпидемии, в сети продолжают появляться новые утечки будущих флагманов компании. Так, на этот в появилось свежее изображение с наиболее вероятным внешним видом грядущего iPhone 12 Pro Max.
Источником утечки на этот раз стал популярный интернет-инсайдер и по совместительству главный редактор известного ресурса XDA Developers Макс Вайнбах. По его словам, ему удалось получить в свои руки чертежи 6,7-дюймового iPhone 12 Pro Max, а также профессиональные рендеры, основанные на данных чертежах. При этом он все же отметил, что чертежи не финальные и вполне вероятно, компания в самый последний момент может внести корректировки во внешний вид устройства.
Судя по имеющимся материалам, новый iPhone 12 Pro Max получит “плоский” дизайн, который будет явно отсылаться к уже культовому iPhone 5S, а также “челку” уменьшенного размера. Толщина новинки должна стать меньше, чем у предшественника и составить 7,39 мм.