В сети появилось изображение возможного смартфона Samsung с подэкранной фронтальной камерой
Ниже вы может видеть фотографию, на которой человек держит в руках смартфон, подозрительно напоминающий своим внешним видом Samsung Galaxy Note 10, представленный летом 2019 года. Единственным его отличие от устройства линейки Galaxy Note является отсутствие выреза в дисплее, в котором располагается фронтальная камера — вместо этого смартфон имеет полностью безрамочный дизайн.
На ресурсе Slashleaks данное изображение было опубликовано под видом “утечки” нового смартфона корейского гиганта, который получит подэкранную реализацию фронтальной камеры. И в принципе, оно на самом деле может быть именно так. Но при этом важно отметить, что опубликованное фото — это скриншот из рекламного ролика нового кондиционера Samsung, в одной из сцен которого и вправду “засветился” такой вот безрамочный смартфон. Будет ли грядущий Galaxy Note 20 иметь подобный дизайн или же южнокорейский гигант использовал девайс с подобным дизайном “для красоты” — станет известно в августе текущего года.