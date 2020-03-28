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В сети появилось изображение возможного смартфона Samsung с подэкранной фронтальной камерой

Взятое из рекламного ролика нового продукта компании
В сети, на популярном онлайн-ресурсе Slashleaks, появилось изображение возможного смартфона Samsung с подэкранной фронтальной камерой. Правда, на поверку оказалось, что, возможно, это лишь часть рекламной кампании совершенно иного продукта компании.

Ниже вы может видеть фотографию, на которой человек держит в руках смартфон, подозрительно напоминающий своим внешним видом Samsung Galaxy Note 10, представленный летом 2019 года. Единственным его отличие от устройства линейки Galaxy Note является отсутствие выреза в дисплее, в котором располагается фронтальная камера — вместо этого смартфон имеет полностью безрамочный дизайн.

На ресурсе Slashleaks данное изображение было опубликовано под видом “утечки” нового смартфона корейского гиганта, который получит подэкранную реализацию фронтальной камеры. И в принципе, оно на самом деле может быть именно так. Но при этом важно отметить, что опубликованное фото — это скриншот из рекламного ролика нового кондиционера Samsung, в одной из сцен которого и вправду “засветился” такой вот безрамочный смартфон. Будет ли грядущий Galaxy Note 20 иметь подобный дизайн или же южнокорейский гигант использовал девайс с подобным дизайном “для красоты” — станет известно в августе текущего года.

Автор: Лилик Ми