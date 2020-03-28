В сети появилось изображение возможного смартфона Samsung с подэкранной фронтальной камерой

На ресурсе Slashleaks данное изображение было опубликовано под видом “утечки” нового смартфона корейского гиганта, который получит подэкранную реализацию фронтальной камеры. И в принципе, оно на самом деле может быть именно так. Но при этом важно отметить, что опубликованное фото — это скриншот из рекламного ролика нового кондиционера Samsung, в одной из сцен которого и вправду “засветился” такой вот безрамочный смартфон. Будет ли грядущий Galaxy Note 20 иметь подобный дизайн или же южнокорейский гигант использовал девайс с подобным дизайном “для красоты” — станет известно в августе текущего года.