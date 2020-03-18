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В сети появилось качественное изображение нового антикризисного флагмана Xiaomi Redmi K30 Pro
Смартфон очень сильно напоминает OnePlus 7T
Уже в ближайшее время нас ожидает анонс нового антикризисного флагмана от Xiaomi — Redmi K30 Pro. Но уже сейчас в сети появилось свежее качественное изображение, на котором мы можем увидеть устройство в перламутровом оттенке.
Источником утечки стал популярный интернет-инсайдер Мукул Шарма, опубликовавший в своем Twitter-аккаунте официальный постер новинки. Что интересно, дизайн Redmi K30 Pro в перламутровом цветовом исполнении очень сильно напоминает последний OnePlus 7T, который имел точной такой же, как и Redmi, круглый блок основной камеры.
Напомним, что судя по последним данным, Redmi K30 Pro будет работать на базе процессора Qualcomm Snapdragon 865, оснащаться оперативной памятью стандарта LPDDR5 и постоянной памятью стандарта UFS 3.0. Емкость аккумулятора новинки будет находиться в районе 5 000 мАч, а мощность проводной зарядки составит 33 Вт. Анонс смартфона состоится уже совсем скоро — 24 марта текущего года.