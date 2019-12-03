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Сегодня 19:19
В сети появилось новое изображение недорогого флагмана Xiaomi
Устройство обещает быть очень и очень красивым
Уже через неделю, 10 декабря, Xiaomi проведет презентацию своих новых устройств. В рамках шоу компания в том числе представит долгожданный Redmi K30, который будет представлен сразу в двух версиях: с поддержкой лишь 4G, а также вариант с 5G. И вот, практически накануне анонса, в сети появилось новое изображение горячо ожидаемой новинки.
Так, буквально сегодня известный интернет-инсайдер Мукул Шарма опубликовал в личном Twitter-аккаунте очередное фото Redmi K30, на котором устройство запечатлено с тыльной стороны. Благодаря этому можно в очередной раз разглядеть то, как будет выглядеть блок основной камеры, выполненный одновременно и в стилистике Redmi Note 8 Pro, и в стилистике флагманского Huawei Mate 30 Pro.
Напомним, что помимо Redmi K30, в рамках все той же презентации ожидается и появление нового RedmiBook 13, оснащенного 13-дюймовым дисплеем, достаточно мощным железом и крайне демократичным ценником.