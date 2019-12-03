В сети появилось новое изображение недорогого флагмана Xiaomi

Уже через неделю, 10 декабря, Xiaomi проведет презентацию своих новых устройств. В рамках шоу компания в том числе представит долгожданный Redmi K30, который будет представлен сразу в двух версиях: с поддержкой лишь 4G, а также вариант с 5G. И вот, практически накануне анонса, в сети появилось новое изображение горячо ожидаемой новинки.