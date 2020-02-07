В сети появилось новое видео с неанонсированной гибкой раскладушкой Samsung Galaxy Z Flip

На этот раз утечку опубликовал популярный интернет-инсайдер Xiaomishka, который не раз становился источником свежей информации о грядущих новинках. Так и на этот раз он опубликовал видео, на котором неизвестная девушка держит в руках Samsung Galaxy Z Flip, который “одет” в, по всей видимости, фирменный чехол. В таком виде, к слову, устройство выглядит достаточно громоздким и теряет всю свою элегантность, заложенную дизайнерами.

Напомним, что это не первая утечка данного устройства. Чуть раньше в сети уже появлялось видео с демонстрацией гибкой раскладушки от Samsung. Правда, тогда устройство было без чехла, благодаря чему мы могли оценить все плюсы и минусы внешнего вида новинки. Анонс Galaxy S20 и Galaxy Z Flip состоится уже совсем скоро — 11 февраля текущего года в рамках мероприятия Galaxy Unpacked 2020.