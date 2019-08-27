В сети появилось официальное изображение красивейшего бюджетного смартфона

По имеющимся данным, это будет первый смартфон компании, оснащенный 64 Мп камерой, а также имеющий на борту сразу четыре разных модуля основной камеры, расположенной вертикально в левом верхнем углу задней части смартфона. Никаких вырезов под сканер отпечатка пальцев нет, так как он встроен прямо в дисплей смартфона.
Грядущий Realme XT должен будет стать частью линейки Realme X, первое устройство в которой компания анонсировала некоторое время назад. Смартфон должен будет получить выдвижную фронтальную камеру, спрятанную в корпусе. Возможно это будет отличительной особенностью именно линейки Realme X.