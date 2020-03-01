В сети появилось первое фото, сделанное на камеру игрового смартфона Xiaomi

На данный момент известно, что Black Shark 3 будет работать на базе Snapdragon 865 с энергоемким аккумулятором на 5000 мАч. Отмечается, что смартфон получит интересную особенность, связанную со способом его зарядки. Так, в отличии от остальных устройств на рынке, Black Shark 3 оснастят магнитным зарядным устройством, которое, к слову, будет прилагаться в базовом комплекте.