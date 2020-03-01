Ferra
Телефоны
Сегодня 12:48

В сети появилось первое фото, сделанное на камеру игрового смартфона Xiaomi

Речь о Black Shark 3 Pro
Буквально сегодня в сети появилось первое фото, сделанное на камеру игрового смартфона Xiaomi. Речь о Black Shark 3 Pro, который, как ожидается, будет официально представлен уже 3 марта.

Так, инсайдер под ником Xiaomishka, который является проверенным источником, опубликовал на своей официальной страницей в социальной сети Twitter изображение, которое было сделано на грядущий игровой смартфон китайского гиганта Xiaomi. Об этом свидетельствует водяной знак, расположенный нижнем левом углу снимка. Кроме того, он же подтверждает наличие трех модулей в основной камере устройства.

На данный момент известно, что Black Shark 3 будет работать на базе Snapdragon 865 с энергоемким аккумулятором на 5000 мАч. Отмечается, что смартфон получит интересную особенность, связанную со способом его зарядки. Так, в отличии от остальных устройств на рынке, Black Shark 3 оснастят магнитным зарядным устройством, которое, к слову, будет прилагаться в базовом комплекте.