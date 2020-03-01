В сети появилось первое фото, сделанное на камеру игрового смартфона Xiaomi
Так, инсайдер под ником Xiaomishka, который является проверенным источником, опубликовал на своей официальной страницей в социальной сети Twitter изображение, которое было сделано на грядущий игровой смартфон китайского гиганта Xiaomi. Об этом свидетельствует водяной знак, расположенный нижнем левом углу снимка. Кроме того, он же подтверждает наличие трех модулей в основной камере устройства.
На данный момент известно, что Black Shark 3 будет работать на базе Snapdragon 865 с энергоемким аккумулятором на 5000 мАч. Отмечается, что смартфон получит интересную особенность, связанную со способом его зарядки. Так, в отличии от остальных устройств на рынке, Black Shark 3 оснастят магнитным зарядным устройством, которое, к слову, будет прилагаться в базовом комплекте.