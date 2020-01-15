В сети появилось первое изображение юбилейного флагманского смартфона Xiaomi Mi 10

Xiaomi готовит анонс юбилейного смартфон Mi 10 в самое ближайшее время. Об этом говорит множество факторов, в число которых входят и заявления высокопоставленных представителей компании. Но также о том, что презентация, в рамках которой будет представлен смартфон, говорит о тот факт, что устройство начало появляться на различных интернет-площадках, пускай и в виде утечек.