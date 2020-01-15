В сети появилось первое изображение юбилейного флагманского смартфона Xiaomi Mi 10
Так, достаточно известный производитель аксессуаров для смартфонов Benks разместил в собственном интернет-магазине на площадке JD.com лот — защитное стекло для грядущего Xiaomi Mi 10. Правда, через какое-то время страничка была удалена, но “интернет все помнит”! Самым интересным изображением на данной страничке являлся постер флагманского Mi 10, благодаря которому уже сейчас можно понять, что устройство будет оснащено фронтальной камерой, спрятанной в аккуратном вырезе в дисплее, а также иметь экран, выполненный в популярном сейчас стиле “экран-водопад”.
Напомним, что анонс новинки должен состояться раньше такового у Samsung с их Galaxy S20. Учитывая, что флагман корейского техногиганта представят уже 11 февраля, вполне вероятно, что анонс Mi 10 состоится в первую неделю февраля.