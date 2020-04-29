В сети появилось первое неофициальное изображение нового бюджетника Xiaomi на "чистом" Android

На этот раз источником утечки стал популярный интернет-ресурс Slashleaks, на котором и было опубликовано изображение. Судя по всему, смартфон получит дизайн, сочетающий в себе решения Redmi K30 и Redmi K30 Pro: фронтальная камера будет расположена в аккуратном вырезе в дисплее, в то время как заднюю камеру разместят в круглом блоке в стиле Huawei Mate 30 Pro. К слову, разрешение главного модуля основной камеры составит 64 Мп.