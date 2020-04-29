Телефоны
Сегодня 18:18
В сети появилось первое неофициальное изображение нового бюджетника Xiaomi на "чистом" Android
Устройство очень сильно напоминает последние смартфоны Redmi
Линейка Xiaomi Mi A — одна из самых популярных, не в последнюю очередь за счет того, что это единственные устройства компании, на которых не установлена фирменная оболочка MIUI. И вот, в сети появилось первое неофициальное изображение нового бюджетника Xiaomi на “чистом” Android.
На этот раз источником утечки стал популярный интернет-ресурс Slashleaks, на котором и было опубликовано изображение. Судя по всему, смартфон получит дизайн, сочетающий в себе решения Redmi K30 и Redmi K30 Pro: фронтальная камера будет расположена в аккуратном вырезе в дисплее, в то время как заднюю камеру разместят в круглом блоке в стиле Huawei Mate 30 Pro. К слову, разрешение главного модуля основной камеры составит 64 Мп.
К сожалению, никакой информации о том, какой процессор и сколько памяти будет установлено в Xiaomi Mi A4 неизвестно. Но учитывая, что компания чаще всего анонсировала смартфоны в линейке Mi A ближе к середине года, можно ожидать онлайн-презентации в ближайшее время и в этом году.