В сети появилось первое официальное фото антикризисного флагмана Redmi K30

На данный момент подробностей о смартфоне не так много, однако предполагается, что Redmi K30 будет оборудован 6,66- дюймовым дисплеем с разрешением 2400 х 1080 пикселей, частота обновления картинки которого будет достигать 120 Гц. Кроме того, ожидается, что в смартфоне будет возможность выставить частоту на уровень 60 Гц или же оставить ее по умолчанию.По утекшим данным, смартфон получит поддержку NFC модуля, а его аккумулятор будет иметь емкость, равную 5000 мАч.