Телефоны
Сегодня 11:51
В сети появилось первое официальное фото антикризисного флагмана Redmi K30
Его представят уже 10 декабря
В сеть просочилось первое официальное изображение грядущего флагманского смартфона Redmi K30, который компания представит уже 10 декабря. Ранее предполагалось, что смартфон оснастят врезанной в экран двухмодульной селфи-камерой, сейчас же, благодаря утечке слухи подтвердились.
На данный момент подробностей о смартфоне не так много, однако предполагается, что Redmi K30 будет оборудован 6,66- дюймовым дисплеем с разрешением 2400 х 1080 пикселей, частота обновления картинки которого будет достигать 120 Гц. Кроме того, ожидается, что в смартфоне будет возможность выставить частоту на уровень 60 Гц или же оставить ее по умолчанию.По утекшим данным, смартфон получит поддержку NFC модуля, а его аккумулятор будет иметь емкость, равную 5000 мАч.
Также в сеть утекло некачественное изображение задней панели. Так, судя по всему, смартфон будет иметь четырехмодульную камеру в форме таблетки, расположенную в центре.