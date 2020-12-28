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В сети появилось первое видео с неанонсированным Xiaomi Mi 11
Смартфон должны презентовать уже сегодня
Уже сегодня китайский гигант Xiaomi анонсирует свой новый флагман Xiaomi Mi 11. В то же время, некоторые инсайдеры получили возможность подержать устройство в руках еще до презентации. Благодаря одному из таких пользователей в сети появилось первое видео с грядущим смартфоном.
Первым видео с Xiaomi Mi 11 поделился инсайдер Мукул Шарма. В ролике смартфон предстает в черном цвете. Позади смартфона можно разглядеть упаковочную пленку и тонкую коробку от него. Нескольким ранее глава Xiaomi Лей Цзюнь подтвердил, что коробка тонкая ввиду того, что компания решила отказаться от зарядного устройства в ней.
Напомним, что вместе с анонсом Xiaomi Mi 11, компания представит новую оболочку MIUI 12.5. Что интересно, возможность скачать и протестировать ее появилась уже сейчас.