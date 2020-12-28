В сети появилось первое видео с неанонсированным Xiaomi Mi 11

Первым видео с Xiaomi Mi 11 поделился инсайдер Мукул Шарма. В ролике смартфон предстает в черном цвете. Позади смартфона можно разглядеть упаковочную пленку и тонкую коробку от него. Нескольким ранее глава Xiaomi Лей Цзюнь подтвердил, что коробка тонкая ввиду того, что компания решила отказаться от зарядного устройства в ней.