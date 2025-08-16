В Сети появилось поддельное приглашение на презентацию iPhone 17

Поддельные приглашения выполнены с логотипом Apple в медно-оранжевых тонах, что намекает на новый цвет моделей iPhone 17 Pro. Пока нет единого мнения, зачем кому-то вводить журналистов и поклонников Apple в заблуждение. Но эти приглашения разосланы в соцсети Х и претендуют не только на массовость, но и на идентичность настоящему приглашению. При этом по-настоящему, как сообщает портал WccfTech со ссылкой на официальные документы Apple, приглашения будут разосланы 26 августа, чтобы у всех потенциальных участников мероприятия было две недели на подготовку.

Ожидается, что на своей презентации Apple представит четыре новые модели iPhone 17: базовую модель, iPhone 17 Air, и две модели Pro. iPhone 17 Air будет ультратонким и заменит модель Plus, а Pro — с обновлёнными дизайном и функционалом.

iPhone 17 получит чип A19, iPhone 17 Air — A19 Pro (будет урезанная версия), Pro — A19 Pro с расширенными возможностями. В младшей модели и модели Air впервые появится дисплей с высокой частотой обновления.

Также могут быть представлены Apple Watch Series 11 с пульсоксиметром и AirPods Pro 3.