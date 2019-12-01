В сети появилось подтверждение внешнего вида дисплея Galaxy S11

На опубликованной фотографии запечатлено защитное стекло грядущей новинки, которое имеет миниатюрный вырез сверху для селфи-камеры. Предполагается, что в Galaxy S11 будет дисплей Infinity-O. Так, благодаря утечке можно сделать вывод, что экран новинки все же будет изогнутым.

Ожидается, что флагман Samsung 2020 года будет работать на базе процессора Exynos 9830 или Snapdragon 865. Что касается камеры, то по предварительным данным смартфон должны оборудовать 108 Мп датчиком изображения.