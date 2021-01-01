В сети появилось приглашение на презентацию Galaxy S21

Стоит отметить, что приглашение носит форму анимированного мини-ролика, который ни мы, ни наши зарубежные коллеги с Wccftech «расшифровать» не смогли. При этом тот же источник, что слил это приглашение, рассказал, что анонс Galaxy S21 состоится именно что 14 января, тем самым подтвердив более ранние утечки.