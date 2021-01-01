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В сети появилось приглашение на презентацию Galaxy S21
Ничего не понятно, но очень интересно!
Уже в ближайшие недели пользователи ждут анонса новых флагманов Samsung — линейки Galaxy S21. Теперь же, благодаря авторитетным интернет-инсайдерам, в сети появилось полноценное приглашение на грядущую презентацию новинок.
Стоит отметить, что приглашение носит форму анимированного мини-ролика, который ни мы, ни наши зарубежные коллеги с Wccftech «расшифровать» не смогли. При этом тот же источник, что слил это приглашение, рассказал, что анонс Galaxy S21 состоится именно что 14 января, тем самым подтвердив более ранние утечки.
Напомним, что по последним данным, линейка Galaxy S21 будет состоять из трёх устройств: S21, S21+ и S21 Ultra. При этом последняя модель в этом списке получит поддержку фирменного стилуса S Pen, что в будущем поможет южнокорейскому гиганту отказаться от линейки Galaxy Note, заняв её место складным Galaxy Z Fold.