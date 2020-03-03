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В сети появилось свежее фото недорогого iPhone SE 2 незадолго до анонса
Выглядит устройство ожидаемо похоже на iPhone 8
В конце марта должен состояться анонс нового поколения недорогого iPhone, который кто-то называет iPhone SE 2, но, вероятнее всего, устройство будет называться iPhone 9. И вот, в сети появилось свежее фото новинки.
Что интересно, это первое более-менее правдоподобное изображение нового iPhone, которое еще и было опубликовано незадолго до официального анонса. Как и говорилось в прежних слухах, смартфон будет максимально похож на iPhone 8. Но зато по железу девайс будет “ближе” к прошлогодним iPhone 11 и 11 Pro, так как получит схожий с ними процессор — Apple A13. Что касательно цены iPhone 9, то она должна составить 399 долларов — об этом говорит большинство последних утечек на эту тему.
Напомним, что презентация, на которой покажут новые iPhone, iPad Pro и, возможно, безрамочный MacBook Pro 14", ожидается уже 31 марта текущего года.