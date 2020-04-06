В сети появилось свежее "живое" фото нового бюджетного смартфона Xiaomi Redmi 9

Предполагается, что смартфон будет работать на базе MediaTek Helio G80. Ожидается также, что трехмодульная камера устройства будет иметь датчики на 13, 8, 5 и 2 Мп. Несмотря на то, что в сети уже можно найти информацию о ряде технических особенностей грядущего смартфона - он все еще не обзавелся датой официального анонса.