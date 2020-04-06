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В сети появилось свежее "живое" фото нового бюджетного смартфона Xiaomi Redmi 9
Однако дата анонса новинки все еще неизвестна
В сети появилось свежее "живое" фото нового бюджетного смартфона Xiaomi Redmi 9. Утечка была опубликована инсайдером Судханшу Амбхоре, который, к слову, является проверенным источником.
Так, на своей официальной странице в социальной сети Twitter информатор опубликовал “живую” фотографию задней панели нового бюджетного смартфона китайского гиганта. Так, благодаря ей стало понятно, какую именно камеру стоит ждать от грядущей новинки. Кроме того, по фотографии можно выяснить расположение сенсора отпечатков пальцев.
Предполагается, что смартфон будет работать на базе MediaTek Helio G80. Ожидается также, что трехмодульная камера устройства будет иметь датчики на 13, 8, 5 и 2 Мп. Несмотря на то, что в сети уже можно найти информацию о ряде технических особенностей грядущего смартфона - он все еще не обзавелся датой официального анонса.