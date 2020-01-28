В сети появилось видео с демонстрацией флагманского Huawei P40 Pro

На этот раз в интернете было опубликовано видео за авторством Вакара Хана, на котором “презентуется” долгожданный Huawei P40 Pro. Благодаря данному ролику можно увидеть, как именно будет выглядеть в грядущей новинке AMOLED-дисплей, закругленный со всех четырех сторон. Также на видео можно разглядеть сканер отпечатка пальцев, встроенный под дисплей, и спрятанную в аккуратном отверстии в экране двойную фронтальную камеру.