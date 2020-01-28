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Сегодня 11:29
В сети появилось видео с демонстрацией флагманского Huawei P40 Pro
Выглядит смартфон, конечно, футуристичненько
Уже совсем скоро Huawei представит свой новый фотофлагман, Huawei P40 Pro, который должен будет показать рынку, как нужно делать правильные смартфоны с упором на фотовозможности. И чем ближе дата анонса, тем больше материалов об устройстве появляется в сети.
На этот раз в интернете было опубликовано видео за авторством Вакара Хана, на котором “презентуется” долгожданный Huawei P40 Pro. Благодаря данному ролику можно увидеть, как именно будет выглядеть в грядущей новинке AMOLED-дисплей, закругленный со всех четырех сторон. Также на видео можно разглядеть сканер отпечатка пальцев, встроенный под дисплей, и спрятанную в аккуратном отверстии в экране двойную фронтальную камеру.
Еще одной интересной особенностью смартфона от Huawei можно назвать использование новейшей камеры от Leica, которая без труда сможет конкурировать со 108 Мп решением от Samsung в их Galaxy S20 Ultra. Напомним, что анонса Huawei P40 и P40 Pro должен состояться уже совсем скоро — в марте текущего года в Париже.