В сети появилось видео с демонстрацией основных особенностей фирменной оболочки Xiaomi MIUI 12

В данном ролике можно заметить, как изменились анимации, используемые в системе, а также то, как выглядит новая функция мини-окошек с приложениями. Помимо этого на видео можно заметить, как выглядит новая панель управления, очень сильно напоминающая таковую в iOS начиная с 11-й версии.

Напомним, что прямо сейчас можно записать на бета-тестирование новой MIUI 12. При этом по сообщениям самой компании, на данный момент предварительную регистрацию на участие в тестировании подало чуть менее 1 млн человек. Релиз стабильной финальной версии намечен на лето текущего года.