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Сегодня 21:29
В сети появилось видео с долгожданным iPhone SE 2
Жаль, что оно не официальное
Анонс iPhone SE 2, а если быть более точным, то iPhone 9, ожидается уже в самое ближайшее время, в районе марта 2020 года. И хоть об устройстве практически все известно, до сих пор никто не показывал, как именно будет выглядеть устройство. К счастью, именно сегодня в сети появилось видео, основанное на чертежах новинки, которое демонстрирует, как именно будет выглядеть новый iPhone.
Видео создал популярный интернет-инсайдер Стив Хеммерстоффер, более известный как OnLeaks, который не раз публиковал достоверные утечки до их официального подтверждения. Вот и на этот раз он создал свое видео, основываясь на фабричных чертежей новинки, а опубликовал все это дело тематический блог iGeeksBlog.
Судя по всему, новый iPhone SE 2, который на деле будет носить имя iPhone 9, перенял дизайн не от своего предшественника, а от iPhone 8, выход которого состоялся в далеком 2017 году. К сожалению, помимо этого в сети нет какой-либо мало-мальски интересной информации, но это и не страшно, учитывая, что анонс смартфона состоится уже через месяц — в марте текущего года.