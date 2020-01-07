В сети появилось видео с долгожданным iPhone SE 2

Анонс iPhone SE 2, а если быть более точным, то iPhone 9, ожидается уже в самое ближайшее время, в районе марта 2020 года. И хоть об устройстве практически все известно, до сих пор никто не показывал, как именно будет выглядеть устройство. К счастью, именно сегодня в сети появилось видео, основанное на чертежах новинки, которое демонстрирует, как именно будет выглядеть новый iPhone.