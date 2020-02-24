Телефоны
Сегодня 14:13
В сети появилось видео с iOS 14, "укравшей" удобную функцию у оболочки Xiaomi
К слову, операционную систему должны показать только в июне
Напомним, что презентация iOS 14 запланирована лишь на июнь, однако многое о ней стало известно уже сейчас. Так, в сети появилось видео с iOS 14, "укравшей" удобную функцию у оболочки Xiaomi.
Ролик, в котором показан iPhone 11 Pro Max с установленной тестовой сборкой грядущей операционной системы, был опубликован инсайдером Беном Гескиным, который является проверенным источником. Итак, как можно заметить, в системе появилась удобная функция, а именно миниатюра сразу нескольких открытых приложений в меню многозадачности, которая, к слову, уже давно присутствует в MIUI. Таким образом, iOS 14 “украла” функцию у фирменной оболочки Xiaomi.
Также опубликовано фото, в котором демонстрируются доступные режимы переключения в настройках, в числе которых Grid Switche, Automatic, Minimum Viable Switcher, а также Deck Switcher. На опубликованном видео, в свою очередь, установлен режим Grid Switcher.