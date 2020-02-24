В сети появилось видео с iOS 14, "укравшей" удобную функцию у оболочки Xiaomi

Ролик, в котором показан iPhone 11 Pro Max с установленной тестовой сборкой грядущей операционной системы, был опубликован инсайдером Беном Гескиным, который является проверенным источником. Итак, как можно заметить, в системе появилась удобная функция, а именно миниатюра сразу нескольких открытых приложений в меню многозадачности, которая, к слову, уже давно присутствует в MIUI. Таким образом, iOS 14 “украла” функцию у фирменной оболочки Xiaomi.