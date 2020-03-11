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Сегодня 13:45

В сети появилось видео с новым бюджетным камерофоном Google Pixel 4a

Правда, не до конца ясно, когда именно стоит ждать анонса устройства
YouTube-блогеры не перестают удивлять. Сначала один из них показал “живые” фото грядущего Redmi Note 9 Pro, сейчас в сети появилось видео, на котором уже другой блогер демонстрирует внешний вид нового бюджетного камерофона Google Pixel 4a.

Помимо того, что мы увидели, как будет выглядеть новый смартфон от Google, мы также получили и порцию новой информации о “железной” части грядущей новинки. Так, смартфон, по всей видимости, все же будет работать на базе процессора Snapdragon 730 — источники, предсказавшие это ранее, также утверждали, что XL-версия смартфона получит Snapdragon 765. Помимо этого Google Pixel 4a оснастят 5,8-дюймовым дисплеем с разрешением 2340 х 1080 пикселей и вырезом в дисплее, в котором будет размещена фронтальная камера.

Судя по тенденции прошлого года, анонс бюджетного смартфона от Google должен будет состояться в ближайшие месяцы. Но учитывая, что коронавирус внес свои коррективы в активность компаний, вполне возможно, что новинку покажут уже одновременно с Google Pixel 5.