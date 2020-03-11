В сети появилось видео с новым бюджетным камерофоном Google Pixel 4a

Помимо того, что мы увидели, как будет выглядеть новый смартфон от Google, мы также получили и порцию новой информации о “железной” части грядущей новинки. Так, смартфон, по всей видимости, все же будет работать на базе процессора Snapdragon 730 — источники, предсказавшие это ранее, также утверждали, что XL-версия смартфона получит Snapdragon 765. Помимо этого Google Pixel 4a оснастят 5,8-дюймовым дисплеем с разрешением 2340 х 1080 пикселей и вырезом в дисплее, в котором будет размещена фронтальная камера.

Судя по тенденции прошлого года, анонс бюджетного смартфона от Google должен будет состояться в ближайшие месяцы. Но учитывая, что коронавирус внес свои коррективы в активность компаний, вполне возможно, что новинку покажут уже одновременно с Google Pixel 5.