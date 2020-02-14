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В сети появилось видео с первыми тестами камеры новейшего флагмана Xiaomi Mi 10
Судя по всему, DxOMark не соврали, сказав, что это лучший камерофон на рынке
Буквально вчера состоялся анонс новейшего флагмана Xiaomi Mi 10 Pro, а уже сейчас в сети доступно множество публикация с тестированием устройства. Одной из них стало видео, в котором пользователь тестирует камеру новинки.
Судя по нему, Xiaomi 10 Pro великолепно справляется как с фото, сделанными в обычных условиях, так и с теми снимками, что создаются в условиях плохой освещенности. Также устройство, если верить тесту, способно записывать отличное видео — не зря компания уделила достаточно много времени видеовозможностям устройства в рамках презентации. К слову, Xiaomi Mi 10 Pro имеет гибридную систему стабилизации, а также возможность снимать видео в 8К!
Напомним, что смартфон представлен в двух вариантах: Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro. Отличительной особенностью Pro-версии является улучшенный модуль камеры, а также более прорывной дисплей.