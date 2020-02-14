В сети появилось видео с первыми тестами камеры новейшего флагмана Xiaomi Mi 10

Судя по нему, Xiaomi 10 Pro великолепно справляется как с фото, сделанными в обычных условиях, так и с теми снимками, что создаются в условиях плохой освещенности. Также устройство, если верить тесту, способно записывать отличное видео — не зря компания уделила достаточно много времени видеовозможностям устройства в рамках презентации. К слову, Xiaomi Mi 10 Pro имеет гибридную систему стабилизации, а также возможность снимать видео в 8К!

Напомним, что смартфон представлен в двух вариантах: Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro. Отличительной особенностью Pro-версии является улучшенный модуль камеры, а также более прорывной дисплей.