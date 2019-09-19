В сети появилось видео с разборкой iPhone 11 Pro Max

Самым главным отличием внутреннего расположения элементов нового смартфона от предшественника является размер и форма аккумуляторной батареи. Так, если в iPhone XS Max батарея представляла собой два прямоугольника, соединенных шлейфом, то в iPhone 11 Pro Max аккумулятор представляет собой L-образный элемент питания, выполненный в форме цельного модуля. Емкость аккумулятора в новом iPhone составила 3969 мАч, что почти на 800 мАч больше, чем у предыдущего поколения.

Напомним, что касательно автономности новых iPhone в принципе возникло много споров. Так, одни журналисты утверждают, что у них тестовый iPhone 11 Pro Max в среднем продемонстрировал от 12 до 14 часов работы без подзарядки, в то время как XS Max в тех же условиях продержался от 8 до 10 часов. Другие же говорят о том, что прирост составил не более одного часа в случае с iPhone 11 Pro и 11 Pro Max, а в случае с iPhone 11 аккумулятор наоборот стал держать заряд меньше на целых 6 минут в сравнении с iPhone XR.