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В сети появилось видео с тестом Huawei Mate 30 Pro в играх

Смартфон показал себя очень достойно
Анонс новых Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro все ближе. В преддверии презентации, на которой покажут два новых смартфона, в сети появляется все больше утечек, связанных с осенними флагманами компании. Так, индийский инсайдер Мукул Шарма опубликовал в сети видео, в котором видно, как грядущий флагман Huawei Mate 30 Pro тестируется на примере неизвестной игры.

Судя по ролику, смартфон справляется с игрой без каких-либо проблем. По большей части оно и неудивительно - как недавно стало известно, в Huawei Mate 30 Pro будет использоваться новейший чип Kirin 990, который Huawei пару недель назад показала в рамках выставки IFA 2019 в Берлине. Судя по словам компании, процессор мощнее, чем флагманские решения от Qualcomm и MediaTek.

Напомним, что анонс нового поколения линейки Huawei Mate состоится в ближайшее время. Компания официально объявила, что покажет новые смартфоны уже 19 сентября.

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