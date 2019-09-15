В сети появилось видео с тестом Huawei Mate 30 Pro в играх

Судя по ролику, смартфон справляется с игрой без каких-либо проблем. По большей части оно и неудивительно - как недавно стало известно, в Huawei Mate 30 Pro будет использоваться новейший чип Kirin 990, который Huawei пару недель назад показала в рамках выставки IFA 2019 в Берлине. Судя по словам компании, процессор мощнее, чем флагманские решения от Qualcomm и MediaTek.

Напомним, что анонс нового поколения линейки Huawei Mate состоится в ближайшее время. Компания официально объявила, что покажет новые смартфоны уже 19 сентября.