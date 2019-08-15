В сети появилось видео со сборкой Redmi Note 8

Так, инсайдер опубликовал короткое видео, в котором запечатлен процесс сборки грядущего смартфона компании — Redmi Note 8. В частности на видео можно увидеть, как собирается модуль камеры будущей новинки. Теперь-то мы точно знаем, как именно будут располагаться модули в основной камере устройства, а еще что камера расположится в центральной верхней части смартфона.

Судя по тому, что смартфон во всю собирается последние две недели, анонс нового устройства стоит ждать уже до конца месяца. По крайней мере нечто подобное пообещал сам глава компании Redmi.