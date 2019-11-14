В сети появилось видео со смартфоном Samsung, выполненным в стиле Mix Alpha от Xiaomi

Так, концепт Samsung Galaxy Alpha Pro безумно напоминает решение от китайского производителя, правда в случае с устройством от Samsung вертикальная полоска на задней панели, где расположена камера и логотип компании, сдвинут ближе к одному из краев. При этом площадь экрана в данном случае составляет рекордные 190% от площади лицевой и фронтальной панелей.

В остальном устройство практически 1 в 1 повторяет Mix Alpha: и отсутствием физических кнопок регулировки громкости, и сканером отпечатка пальцев, размещенным прямо в дисплее и многим-многим другим. Стоит отметить, что Galaxy Alpha Pro — это лишь концепт и учитывая, что сама Samsung лишь недавно продемонстрировала, как компания видит Galaxy Fold 2, очень вряд ли, что корейский производитель пойдет по заданному китайцами пути в вопросе дизайна своих будущих устройств с гибким дисплеем.