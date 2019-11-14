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Сегодня 13:35

В сети появилось видео со смартфоном Samsung, выполненным в стиле Mix Alpha от Xiaomi

Жаль лишь, что вероятность появления подобного устройства крайне мала
После того, как Xiaomi представила свое видение смартфона будущего — Xiaomi Mix Alpha — в сети начались бесконечные сравнения данного устройства с другим футуристичным решением в лице Samsung Galaxy Fold. Пиком подобного рода сравнений можно назвать видео, появившееся недавно в сети, на котором изображено то, как мог бы выглядеть смартфон от корейского гиганта, если бы его создали по принципу Mix Alpha.

Так, концепт Samsung Galaxy Alpha Pro безумно напоминает решение от китайского производителя, правда в случае с устройством от Samsung вертикальная полоска на задней панели, где расположена камера и логотип компании, сдвинут ближе к одному из краев. При этом площадь экрана в данном случае составляет рекордные 190% от площади лицевой и фронтальной панелей.

В остальном устройство практически 1 в 1 повторяет Mix Alpha: и отсутствием физических кнопок регулировки громкости, и сканером отпечатка пальцев, размещенным прямо в дисплее и многим-многим другим. Стоит отметить, что Galaxy Alpha Pro — это лишь концепт и учитывая, что сама Samsung лишь недавно продемонстрировала, как компания видит Galaxy Fold 2, очень вряд ли, что корейский производитель пойдет по заданному китайцами пути в вопросе дизайна своих будущих устройств с гибким дисплеем.