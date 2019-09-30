В сети появилось видео со взломанным iPhone на последней версии iOS

На видео показан процесс загрузки смартфона в подробном режиме, что возможно только при глубоких модификациях ядра системы. Отмечается, что на взломанном iPhone X установлена последняя, на данный момент, версия операционной системы компании iOS 13.1.1. Разработчик сообщает, что благодаря уязвимости, которую он назвал “checkm8”, процесс взлома занял всего две секунды.

Напомним, что Apple не сможет устранить выявленную погрешность путем обновления программного обеспечения, благодаря чему пользователи смогут обеспечить себя пожизненным джейлбрейком.