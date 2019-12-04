В сети появилось видео-сравнение всех фирменных смартфонов Google

Самым первым подобным устройством стал в принципе первый Android-смартфон под названием HTC Dream, работавший на базе Android 1.0. Чуть позже на свет появился HTC Magic, за работу которого отвечала более продвинутая версия операционной системы — Android 1.5 Cupcake. Тогда же свет увидел и Motorola Droid, имевший не только полноразмерную клавиатуру и “гигантский” для своего времени размер, но и свежайшую Android 2.0 Eclair. В 2010 году был дан старт уже легендарной линейке Google Nexus — первым представителем популярной серии стал HTC Nexus One, за программную поддержку которого отвечала компания-разработчик Android. Далее были HTC Dezire Z и Samsung Nexus S, а уже позже свет увидела собственная линейка смартфонов от Google под названием Pixel, четвертое поколение которой как раз была анонсирована в октябре 2019 года.

В общей сложности блогер продемонстрировал работу около двадцати смартфонов, выходивших на протяжении последних 11 лет. Очень интересно наблюдать на видео, как менялись устройства с течением времени, как в плане дизайна внешнего вида, так и в плане дизайна самой операционной системы.