В сети появилось "живое" фото экрана грядущего фотофлагмана Huawei Mate 40 Pro
Так, на изображении видно, что в отличие от Huawei Mate 30 Pro, новый флагман китайского техногиганта получит стандартный для нынешнего года вырез в форме “дырки” - в прошлом поколении фронтальная камера располагалась в уже устаревшей “челке”. Благодаря утечке также можно заметить, что новый Huawei Mate 40 Pro, как и прошлое поколение, оснастят экраном-водопадом и минимальными рамками сверху и снизу.
Напомним, что более ранние слухи утверждали, что грядущий флагман Huawei оснастят дисплеем с частотой обновления экрана 90 Гц производства BOE или LG. Также ожидается, что линейка Mate 40 станет последней в модельном ряде компании, которая будет работать на базе фирменного процессора Kirin - из-за новых санкций США, будущие смартфоны Huawei будут основываться на чипах Qualcomm и MediaTek.