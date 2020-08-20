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В сети появилось "живое" фото экрана грядущего фотофлагмана Huawei Mate 40 Pro

Ему не хватает только подэкранной фронтальной камеры
Уже совсем скоро, в сентябре 2020 года, Huawei представит свой новый фотофлагман - Huawei Mate 40 Pro. Устройство, судя по всему, достаточно сильно изменится по сравнению с предшественником как в плане “железного” наполнения, так и в плане дизайна. Последнее, к слову, подтвердили свежие утечки - в сети появилось “живое” фото экрана грядущей новинки компании.

Так, на изображении видно, что в отличие от Huawei Mate 30 Pro, новый флагман китайского техногиганта получит стандартный для нынешнего года вырез в форме “дырки” - в прошлом поколении фронтальная камера располагалась в уже устаревшей “челке”. Благодаря утечке также можно заметить, что новый Huawei Mate 40 Pro, как и прошлое поколение, оснастят экраном-водопадом и минимальными рамками сверху и снизу.

Напомним, что более ранние слухи утверждали, что грядущий флагман Huawei оснастят дисплеем с частотой обновления экрана 90 Гц производства BOE или LG. Также ожидается, что линейка Mate 40 станет последней в модельном ряде компании, которая будет работать на базе фирменного процессора Kirin - из-за новых санкций США, будущие смартфоны Huawei будут основываться на чипах Qualcomm и MediaTek.