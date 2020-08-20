В сети появилось "живое" фото экрана грядущего фотофлагмана Huawei Mate 40 Pro

Так, на изображении видно, что в отличие от Huawei Mate 30 Pro, новый флагман китайского техногиганта получит стандартный для нынешнего года вырез в форме “дырки” - в прошлом поколении фронтальная камера располагалась в уже устаревшей “челке”. Благодаря утечке также можно заметить, что новый Huawei Mate 40 Pro, как и прошлое поколение, оснастят экраном-водопадом и минимальными рамками сверху и снизу.