В сети появилось "живое" фото неанонсированного Google Pixel 5 XL
И это не первый случай, когда флагманский смартфон поискового гиганта утекает в сеть задолго до анонса. Не менее традиционной, чем осенняя презентации компании, является и появление первых сливов в начале каждого года. Так было с Google Pixel 3, так было и с четвертым Pixel. Утечка же о Google Pixel 5 XL практически ничего интересного об устройстве нам не рассказывает — судя по изображению, мы лишь можем предположить, что компания сделает нижнюю рамку смартфона еще тоньше, но при этом оставит заметную полосу на верхней части девайса.
Напомним, что чуть ранее в сети появились первые упоминания более дешевой версии Google Pixel 4 — Pixel 4a и 4a XL. Устройства могут получить такой же модуль камеры, что и “старшая” версия, но при этом иметь более недорогие материалы корпуса, а также лишиться моушн-сенсора Motion Sense.