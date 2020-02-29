В сети появилось "живое" фото неанонсированного Google Pixel 5 XL

И это не первый случай, когда флагманский смартфон поискового гиганта утекает в сеть задолго до анонса. Не менее традиционной, чем осенняя презентации компании, является и появление первых сливов в начале каждого года. Так было с Google Pixel 3, так было и с четвертым Pixel. Утечка же о Google Pixel 5 XL практически ничего интересного об устройстве нам не рассказывает — судя по изображению, мы лишь можем предположить, что компания сделает нижнюю рамку смартфона еще тоньше, но при этом оставит заметную полосу на верхней части девайса.