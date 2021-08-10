В сети появилось «живое» фото нового флагманского смартфона Honor Magic 3

Из прочих «интересностей» можно отметить, что надпись «100Х» может означать, что нас ждёт 100-кратный цифровой зум. Опыт Samsung Galaxy S20 Ultra показал, что в подобной функции мало смысла с практической точки зрения. Но как рекламный трюк для привлечения внимания — отличный ход.