В сети появилось "живое" фото самого дешевого смартфона Samsung Galaxy A01 Core

Уже в ближайшие месяцы Samsung может анонсировать новый смартфон, который может стать самым дешевым в продуктовой линейке компании - Samsung Galaxy A01 Core. Об устройстве практически ничего неизвестно, но уже сейчас можно посмотреть, как оно будет выглядеть - это стало возможным благодаря тому, что в сети появилось “живое” фото грядущей новинки.