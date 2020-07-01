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В сети появилось "живое" фото самого дешевого смартфона Samsung Galaxy A01 Core
Возможно, это будет крайне интересный аппарат для своего ценового сегмента
Уже в ближайшие месяцы Samsung может анонсировать новый смартфон, который может стать самым дешевым в продуктовой линейке компании - Samsung Galaxy A01 Core. Об устройстве практически ничего неизвестно, но уже сейчас можно посмотреть, как оно будет выглядеть - это стало возможным благодаря тому, что в сети появилось “живое” фото грядущей новинки.
На опубликованном изображении можно разглядеть, как будет выглядеть корпус Galaxy A01 Core, причем не только “сверху”, но и “снизу”. Таким образом, например, стало известно, что смартфон получит разъем для подключения наушников, а также порт Micro USB для зарядки. К слову, вполне вероятно, что публикация задней крышки девайса может быть подтверждением ранее ходивших слухов о том, Galaxy A01 Core получит съемный аккумулятор.
Напомним, что прежние слухи также твердили о том, что смартфон будет работать на базе процессора MediaTek MT6739WW, иметь 1 ГБ оперативной памяти и аккумулятор емкостью 3 000 мАч. Анонс смартфона должен состояться до конца лета текущего года.