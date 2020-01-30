В сети появилось "живое" фото улучшенной версии юбилейного флагмана Xiaomi Mi 10 Pro
Помимо того, что на самой фотке мы можем схожий с Xiaomi Mi Note 10 дизайн, так еще и водном знаке в левом нижнем углу видно, что устройство имеет поддержку мобильных сетей пятого поколения. С учетом того, что работать смартфон будет на базе процессора Qualcomm Snapdragon 865, вполне вероятно, что Xiaomi Mi 10 Pro окажется самым мощным смартфоном на момент выхода.
По прочим характеристикам ситуация следующая: устройство оснащено дисплеем размером 6,4 дюйма с разрешением 2080 х 1080 пикселей. Основная камера представлена из модулей на 108, 16, 12 и 5 Мп. Судя по слухам, оперативной памяти в устройстве будет аж 16 ГБ, но что-то нам подсказывает, что эти данные достаточно далеки от истины. Постоянной же памяти обещают 512 ГБ. Емкость аккумулятора Xiaomi Mi 10 Pro составит 5250 мАч. Напомним, что анонс устройства ожидается уже 10 февраля.