В сети появилось "живое" фото улучшенной версии юбилейного флагмана Xiaomi Mi 10 Pro

Помимо того, что на самой фотке мы можем схожий с Xiaomi Mi Note 10 дизайн, так еще и водном знаке в левом нижнем углу видно, что устройство имеет поддержку мобильных сетей пятого поколения. С учетом того, что работать смартфон будет на базе процессора Qualcomm Snapdragon 865, вполне вероятно, что Xiaomi Mi 10 Pro окажется самым мощным смартфоном на момент выхода.