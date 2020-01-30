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Сегодня 17:48

В сети появилось "живое" фото улучшенной версии юбилейного флагмана Xiaomi Mi 10 Pro

Выглядит смартфон до боли знакомо
Уже совсем скоро Xiaomi должна представить сразу два новых смартфона — Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro. До последнего оставалось неизвестным, а как будут выглядеть два этих устройства. Но сегодня, по всей видимости, туман войны рассеялся, ведь в сети появилось фото, сделанное на Xiaomi Mi 10 Pro, на котором запечатлен… Xiaomi Mi 10 Pro.

Помимо того, что на самой фотке мы можем схожий с Xiaomi Mi Note 10 дизайн, так еще и водном знаке в левом нижнем углу видно, что устройство имеет поддержку мобильных сетей пятого поколения. С учетом того, что работать смартфон будет на базе процессора Qualcomm Snapdragon 865, вполне вероятно, что Xiaomi Mi 10 Pro окажется самым мощным смартфоном на момент выхода.

По прочим характеристикам ситуация следующая: устройство оснащено дисплеем размером 6,4 дюйма с разрешением 2080 х 1080 пикселей. Основная камера представлена из модулей на 108, 16, 12 и 5 Мп. Судя по слухам, оперативной памяти в устройстве будет аж 16 ГБ, но что-то нам подсказывает, что эти данные достаточно далеки от истины. Постоянной же памяти обещают 512 ГБ. Емкость аккумулятора Xiaomi Mi 10 Pro составит 5250 мАч. Напомним, что анонс устройства ожидается уже 10 февраля.