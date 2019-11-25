В сети появился концепт складного iPhone 12

Возможно в скором времени Apple обратит внимание на то, как динамично развивается рынок складных устройств с гибкими экранами и разработает свой первый iPhone с популярным форм-фактором. Напомним, что подобные смартфоны уже предоставлены конкурентами Apple, в числе которых Samsung, Huawei, Lenovo и Xiaomi.