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Сегодня 11:55
В сети появился концепт складного iPhone 12
Выглядит довольно интересно
Рынок складных смартфонов пополняется все более интересными устройствами, тогда как Apple, вероятно, даже не задумывается над разработкой аналогичного iPhone. Однако в сети решили пофантазировать на эту тему и разработали концепт складного устройства от Apple.
Очевидно, что за основу авторы брали Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X, однако учтена и стилистика iPhone, не считая расположенной по центру двухмодульной врезанной в дисплей камеры.
Возможно в скором времени Apple обратит внимание на то, как динамично развивается рынок складных устройств с гибкими экранами и разработает свой первый iPhone с популярным форм-фактором. Напомним, что подобные смартфоны уже предоставлены конкурентами Apple, в числе которых Samsung, Huawei, Lenovo и Xiaomi.